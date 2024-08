ATP-Challenger-Tour: Das Comeback von Marin Cilic geht in Runde zwei

Marin Cilic hat beim ATP-Challenger-Turnier in der Akademie von Rafael Nadal ein erfolgreiches Comeback gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 07:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Marin Cilic bei den Australian Open 2024

Zehn Jahre ist es nun schon her, dass Marin Cilic bei den US Open seinen größten Karriere-Erfolg einfahren konnte. Nach Siegen gegen Roger Federer in der Vorschlussrunde und gegen Kei Nishikori im Endspiel durfte der Kroate 2014 die Siegertrophäe hochstemmen. Es sollten zwei weitere Grand-Slam-Endspiele folgen. Sowie ein 1000er-Titel in Cincinnati.

In letzter Zeit aber hatte Marin Cilic immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, musste sein Comeback Woche für Woche verschieben. In der Weltrangliste liegt der mittlerweile 35-Jährige außerhalb der Top 1000. Das letzte Match auf der ATP-Tour gab es Anfang der Saison in Rio de Janeiro.

Jetzt aber will es Cilic noch einmal wissen. Und zwar beim ATP-Challenger-Turnier in Manacor. Und also in der Akademie von Rafael Nadal. Dort hat Cilic eine Wildcard erhalten. Und steht nach einem 6:4 und 6:4 gegen Lucky Loser Alberto Barroso Campos im Achtelfinale. Dort wartet nun mit Duje Ajdukovic die Nummer fünf des Events.

Turnierfavorit Damir Dzumhur musste indes bereits in Runde eins aufgeben. Yannick Hanfmann, die Nummer zwei, konnte sein Auftaktmatch gegen Jiri Vesely dagegen gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Manacor