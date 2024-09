ATP-Challenger-Tour: Die Veteranen mühen sich redlich

Mit Marin Cilic, Kei Nishikori und Richard Gasquet versuchen gerade drei Routiniers, ein letztes Mal in die Spur zu kommen. Mit unterschiedlichem Erfolg.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2024, 18:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Marin Cilic, Richard Gasquet und Kei Nishikori wandeln auf denselben Pfaden

Richard Gasquet musste nachsitzen. Das Finale des ATP-Challenger-Turniers in Cassis konnte erst am Montag zu Ende gespielt werden, Gasquet gewann dieses gegen Jurij Rodionov mit 3:6, 6:1 und 6:2. 38 Jahre ist der Franzose mittlerweile alt, in der Weltrangliste liegt Gasquet knapp außerhalb der Top 100. Die Freude am professionellen Tennissport ist indes nach wie vor groß - warum sonst sollte sich ein 16-maliger Champion auf der ATP-Tour noch auf der zweiten Ebene abstrampeln?

Bei Marin Cilic und Kei Nishikori ist die Sache ein wenig anders gelagert. Exakt zehn Jahre nach ihrem Treffen im Endspiel der US Open 2014 haben sich die beiden in der vergangenen Woche ebenfalls jeweils bei einem ATP-Challenger-Event versucht. Nishikori, der schon ewig lange auf dem Comeback-Pfad zu sein scheint in Genua, Cilic in Cassis.

Nishikori in Montreal im Viertelfinale

Der Japaner feierte in Runde zwei einen beachtlichen Sieg gegen Juan Pablo Varillas. Und lieferte im Anschluss eine fast noch beachtlichere Niederlage gegen Jaume Munar: Da führte Nishikori mit 6:2 und 4:0 - und verlor die Partie gegen den Spanier dennoch noch. Cilic scheiterte im Viertelfinale von Cassis am kolumbianischen Qualifikanten Adria Soriano Barrera.

Marin Cilic ist drei Jahre jünger als Richard Gasquet, liegt aktuell auf Platz 778 in den ATP-Charts. Mit 34 Lenzen ist Nishikori der Jungspund unter den Veteranen. Als Nummer 205 der Welt hat er im Moment deutlich bessere Aussichten auf eine Rückkehr in frühere Sphären. Zumal Nishikori mit seinem Einzug in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal ja gezeigt hat, dass er zu ausgesuchten Anlässen noch mit den besten Spielern der Welt.