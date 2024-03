ATP-Challenger-Tour: Dominic Thiem spielt nicht in Neapel

Dominic Thiem verzichtet auf einen Start beim ATP-Challenger-Turnier in Neapel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2024, 15:55 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem wird erst in Estoril wieder aufschlagen

Die Idee von Diminic Thiem, bei drei Challengern in Folge - noch dazu auf Sand - Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln, war sicherlich die richtige. Nachdem allerdings das Aus in Runde eins von Szekesfehervar gegen Daniel Michalski schon ein Rückschlag war, kam gestern in Zadar gleich die nächste Niederlage um die Ecke. Diesmal gegen Landsmann Lukas Neumayer. Und mit 2:6 und 1:6 ziemlich deutlich.

Was Dominic Thiem offenbar dazu veranlasst hat, auf das Bremspedal zu treten. Er wird nämlich nicht in Neapel spielen wie ursprünglich geplant.

Der nächste Auftritt von Dominic Thiem sollte damit beim ATP-Tour-250-Turnier in Estoril erfolgen, danach steht der US-Open-Champion von 2020 auf der Entry List für München.