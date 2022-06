ATP-Challenger: Zverev-Gegner kommt nach Lüdenscheid

Das Teilnehmerfeld der Sauerland Open 2022 vom 26.06. bis zum 03.07.2022 steht fest. Auch bei der zweiten Auflage des Challenger-Turniers in Lüdenscheid werden die Tennisfans zahlreiche aufstrebende und gestandene Profis sehen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 07.06.2022, 08:12 Uhr

© Getty Images In Roland Garros durfte sich Bernabe Zapata Miralles mit Alexander Zverev messen

Angeführt wird das Feld vom Spanier Bernabe Zapata Miralles, der sich noch vor wenigen Tagen im Achtelfinale der French Open mit Alexander Zverev duellierte. Neben zahlreichen jungen aufstrebenden Spielern, sind auch viele Namen dabei, die bereits in den Top 100 vertreten waren und die Chance in Lüdenscheid nutzen wollen, um dorthin zurückzukehren.

U.a. wird Marco Cecchinato an den Start gehen, der im Jahr 2019 den 16. Platz der Weltrangliste erreichen konnte und bereits drei Titel auf der höherklassigen ATP Tour vorweisen kann. Auch Robin Haase wird mit einer Wild Card dabei sein, der viele Jahre in den Top 100 stand, sowie Nicolas Jarry, der im Vorjahr bei der Premiere der Sauerland Open das Finale erreicht und nun wieder zurückkehren wird, um in diesem Jahr den Titel zu gewinnen.

„Auch die deutschen Farben werden bei den Sauerland Open gut vertreten sein. Mats Moraing wird zum ersten Mal in Lüdenscheid aufschlagen, der aktuell am Einzug unter die hundert besten Tennisspieler der Welt arbeitet und bei unserem Turnier wertvolle Punkte sammeln will“, zeigt sich Turnierdirektor Rogier Wassen erfreut. „In diesem Jahr wird die Qualität des Feldes noch größer sein als bei unserer Turnierpremiere. Die Fans können sich auf spannende acht Tage freuen! Auch weitere deutsche Spieler werden an den Start gehen.“