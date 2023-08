ATP Cincinnati: Alcaraz gegen Djokovic - das Finale, das die Tenniswelt verdient

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic treffen heute im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati aufeinander (ab 22:30 Uhr live bei Sky). Alle bisherigen Begegnungen haben eine eigene Geschichte geschrieben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.08.2023, 10:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz war in Cincinnati bislang immer da, wenn es wichtig war

Wer das Städtchen Mason in der Nähe von Cincinnati aufsucht, wird nicht der Versuchung erliegen, sich in Rom zu wähnen. Dennoch darf man aus Sicht des Tennissports Vergleiche ziehen: Denn zwischen den Turnieren im Foro Italico und eben jenem aktuell in Cincinnati stattfindenden gibt es eine Parallele - nach Abschluss dieser 1000er haben die Topstars noch eine Woche Zeit, um sich auf ein Grand-Slam-Turnier vorzubereiten.

Vor den Majors in Australien und in Wimbledon finden natürlich auch ausreichend Turniere statt. Aber eben keine in der Masters-1000-Kategorie. Es gibt also für die Spieler keinen Grund, sich in Cincinnati zu schonen, es sei denn, man ist schon mit einer Verletzung angereist.

Tsitsipas auf Formsuche, Medvedev überspielt, Rune verletzt

Und so kann man Novak Djokovic nur bei dem zustimmen, was der Serbe nach seinem Halbfinal-Sieg gegen Alexander Zverev noch auf dem Court zu Protokoll gegeben hat: Es sei gut für den Sport, wenn die Nummer eins und die Nummer zwei im Finale von Cincinnati aufeinandertreffen.

Dass sich die dahinter klassierten Spieler nicht durchwegs mit Ruhm bekleckert haben? Nun, dafür gibt es Gründe: Stefanos Tsitsipas ist trotz des Sieges in Los Cabos nach wie vor auf Formsuche, Daniil Medvedev wirkt überspielt, Jannik Sinner war noch vom Sieg in Toronto geschlaucht, Casper Ruud ist kein Freund der ganz schnellen Hardcourts wie in Cincy, und Holger Rune kam eben ein bisserl verletzt in Ohio an.

Alcaraz schockt Djokovic in Madrid 2022

Die Wiederauflage des Wimbledon-Endspiels ist nun genau das, was die Tennisfans als letztes Appetithäppchen vor den US Open noch brauchen. Drei Matches gab es bislang zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz, jedes hat eine eigene Geschichte geschrieben: 2022 in Madrid hat Alcaraz die Tenniswelt endgültig verblüfft, inklusive Novak Djokovic. Im Halbfinale von Roland Garros in diesem Jahr deutete alles auf ein großes Epos hin - bis Carlos Alcaraz zu Beginn des dritten Satzes ein Ganzkörperkrampf ereilte.

Es sei vieles gut gewesen, aber eben noch nicht alles, hat Novak Djokovic nach seinem Finaleinzug gesagt. Aber der 23-malige Major-Champion hat dennoch noch keinen Satz abgegeben. Ganz im Gegensatz zu Carlos Alcaraz, der bei jedem seiner Auftritte zu kämpfen hatte. Aber eben immer dann da war, wenn es am wichtigsten war. Man darf gespannt sein!

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati