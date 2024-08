ATP Cincinnati: Alexander Zverev mit deutlich besserem Gefühl als in Montreal

Alexander Zverev hat nach seinem Auftaktsieg beim ATP-Masters-1000-Turnier gegen Karen Khachanov gute Aussichten, um den Titel mitzuspielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 06:22 Uhr

Das gestrige Match zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov hatte kurz das Potenzial zu einer längeren Angelegenheit. Und das, obwohl Zverev seinen russischen Gegner fast nach Belieben beherrschte. Aber Schiedsrichter Mohamed Lahyani sorgte sich beinahe väterlich um die beiden Spieler, unterbrach die Partie nach einem kleinen Sprühregen für ein paar Minuten. Zverev ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Und gab insgesamt nur fünf Spiele ab.

Im On-Court-Interview zeigte sich Zverev dann naturgemäß gut aufgelegt. Nach Montreal sei er schon mit einem schlechten Gefühl angereist, habe in Kanada nie so richtig in die Spur gekommen. In Cincinnati dagegen fühle er sich nun deutlich besser.

Zverev auf dem Ast von Sinner

Als nächster Gegner wartet nun etwas überraschend Pablo Carrero Busta. Der Spanier hat eine elendslange Zeit mit Verletzungen hinter sich. Kommt aber offenbar immer besser in Schwung. Das war schon beim Auftaktsieg gegen Sebastian Korda zu sehen, in Runde zwei gewann Carrero Busta dann gegen Max Purcell. Gegen Zverev hat „PCB“ drei Mal gespielt, alle drei Partien gingen an den Deutschen. Am engsten war das Match 2020 bei den US Open - da holte Zverev auf dem Weg ins Endspiel einen 0:2-Satzrückstand auf.

In Cincinnati ist Alexander Zverev als Nummer drei im Raster eingetragen. Wenn das Turnier von jetzt an nach Plan verläuft, dann könnte Zverev im Halbfinale auf Jannik Sinner treffen. Gerade das Event in Montreal hat aber gezeigt, dass sich ein allzu weites Vorausschauen nicht immer lohnt. Denn auch da hatte Alexander Zverev eigentlich einen formidablen Weg in Richtung Titel. Aber gut: In Kanada war ja das Cincinnati-Feeling noch nicht da.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati