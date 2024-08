ATP Masters Cincinnati: Cameron Norrie sagt auch seine Teilnahme in Ohio ab

Der Brite Cameron Norrie hat derzeit mit Verletzungen zu kämpfen und lässt auch das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati aus.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.08.2024, 07:29 Uhr

© Getty Images

Was ist bloß mit Cameron Norrie los? Der Brite der vor gut zwei Jahren noch an Rang acht der Weltrangliste gelegen war, kämpft aktuell sowohl mit kleinen Verletzungen als auch mit seiner Form. Nachdem der 28-Jährige schon nicht zum Olympischen Turnier in Paris antreten konnte und auch von den Canadian Open zurückzog, muss er nun beim heute startenden ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati passen.

Details über die Verletzungen, die die aktuelle Nummer 47 plagen, gibt es derzeit keine. Sowohl der Indian-Wells-Champion von 2021 als auch dessen Management schweigen bis dato zu dem Thema. Den Startplatz beim Hartplatz-Event im US-Bundesstaat Ohio erbte der Serbe Miomir Kecmanovic, der zum Auftakt auf einen Qualifikanten treffen wird.

Eigentlich hatte Norrie kürzlich in einem Interview erwähnt, dass er vorhätte, mit Jack Draper um die Vorherrschaft im britischen Tennis ringen zu wollen - auch um das entstandene Vakuum nach dem Rücktritt von Legende Andy Murray zu füllen. Derzeit sieht es allerdings nicht besonders gut für den in Südafrika geborenen fünfachen ATP-Turnier-Champion aus. Ob ein Antritt bei den kurz bevorstehenden US Open möglich sein wird, ließ der Sohn eines Schotten und einer Waliserin ebenfalls offen.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati.