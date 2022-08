ATP Cincinnati: Für Daniil Medvedev ist das Viertelfinale Pflicht

Daniil Medvedev muss beim ATP-Tour-1000-Turnier in Cincinnati seinen Nummer-Eins-Status in den ATP-Rankings verteidigen. Dazu muss der Russe das Viertelfinale erreichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 12:37 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat in den kommenden Wochen viele Punkte zu verteidigen

Die Saison 2022 ist für Daniil Medvedev bislang eher so semi verlaufen, lediglich ein Turniersieg ist in der Bilanz des Russen vermerkt. Und der trug sich vor wenigen Tagen beim 250er in Los Cabos zu. Ein sehr feines Turnier, dem allerdings natürlich das Renommee der ganz großen Events fehlt. Medvedevs Auftritt in Montreal war kurz und knackig, Nick Kyrgios allerdings sicherlich einer der potenziell unangenehmsten Gegner. Und in letzter Zeit erfüllt Kyrgios sein Potenzial auch.

Nun also Cincinnati. Medvedev geht als Nummer eins der Welt in das letzte große Turnier vor den US Open, wo er dann mir richtig viel Druck antreten wird. Aber auch in Cincinnati steht seine Top-Position in den ATP-Charts auf der Kippe. Sollte Medvedev nämlich nicht das Viertelfinale erreichen und gleichzeitig Rafael Nadal das Turnier gewinnen, dann würde der Spanier an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren. Wo er nach den Triumphen bei den Australian Open und in Roland Garros sicherlich gut aufgehoben wäre.

Medvedev scheitert an Nadal in Melbourne

Im vergangenen Jahr hat Nadal übrigens sowohl in Cincinnati wie auch bei den US Open gefehlt, da liegen also ordentlich viele Punkte auf der Straße. Während Daniil Medvedev seine 2.000 Zähler für seinen ersten und einzigen Grand-Slam-erfolg erst einmal verteidigen muss. Den zweiten hat ihm bekanntlich Rafael Nadal vermasselt: In Melbourne konnte Medvedev im Endspiel einen 2:0-Satzvorsprung nicht in einen Sieg verwandeln.

Zum Auftakt in Cincinnati wird es Medvedev übrigens in jedem Fall mit einem Gegner zu tun bekommen, den er in diesem Jahr bei den Australian Open geschlagen hat: Entweder mit Botic van de Zandschulp, den er in Runde drei in drei Sätzen bezwang. Oder mit Maxime Cressy, mit dem Medvedev im Achtelfinale einige Probleme hatte.

