ATP Cincinnati: Jannik Sinner führt Qualifikationsfeld an

Am 22. August soll das ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati in New York City mit den Matches des Hauptfeldes starten. In der Qualifikation finden sich einige junge Wilde - und auch ein paar Veteranen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2020, 17:34 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner muss in Cincinnati in die Qualifikation

Stand jetzt führt Jannik Sinner die Setzliste für das Qualifikationsturnier zum dann ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres an (danach soll nur noch eines folgen - in Rom). Der Italiener liegt in der aktuellen Weltrangliste auf Position 73 und hat zuletzt beim Einladungsevent in Berlin gespielt. Zunächst auf Rasen, dann auf Hartplatz, wo er im Endspiel gegen Dominic Thiem verlor. Für Sinner wird es erst der zweite Auftritt bei einem 1000er überhaupt sein: 2019 ging er in Rom mit einer Wildcard an den Start, gewann dort in Runde eins gegen Steve Johnson aus den USA.

Nicht ausgeschlossen allerdings, dass der Südtiroler auch diesmal doch noch direkt einen Platz im 64er-Raster erhält. Dann nämlich, wenn sich ein Spieler doch noch entscheiden sollte, nicht nach New York City zu reisen.

Gasquet und Simon versuchen sich in der Quali

Ebenfalls in der Qualifikation ist Corentin Moutet vertreten, der während der vergangenen Wochen in der Akademie von Patrick Mouratoglou am Ultimate Tennis Showdown teilgenommen hat. Dort stand der Franzose am Sonntag im Halbfinale, konnte sich gegen Alexander Zverev allerdings nicht behaupten. Moutet bekommt es in der Quali womöglich auch mit zwei renommierten Landsleuten zu tun: Denn auch Richard Gasquet und Gilles Simon werden ihr Glück in Cincinnati versuchen.

Die vier Wildcards für die traditionsreiche Veranstaltung, die aufgrund der Corona-Pandemie nach New York City verlegt wurde, erhielten neben dem zweimaligen Sieger Andy Murray drei US-Amerikaner: Tommy Paul, Frances Tiafoe und Tennys sandgren.