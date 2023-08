ATP Cincinnati live: Alexander Zverev vs Yoshihito Nishioka im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 17) trifft in Runde zwei beim ATP-Masters-Turnier von Cincinnati auf Yoshihito Nishioka (ATP-Nr. 45) - um 17 Uhr live im TV und Livestream via Sky und im Liveticker bei uns!

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.08.2023, 08:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde von Cincinnati auf Yoshihito Nishioka

Der Auftakt von Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati gegen Grigor Dimitrov ist schon mal ausgezeichnet verlaufen. Der Deutsche holte sich das Match gegen den Bulgaren locker mit 6:2, 6:2. Yoshihito Nishioka bezwang in der ersten Runde den Franzosen Gregoire Barrere mit 6:4, 7:5.

Im bisherigen Head-to-head der beiden Kontrahenten steht es 1:0 für den Hamburger. Allerdings ist dieses Duell schon über acht Jahre her. 2015 setzte sich Zverev in der ersten Runde von Washington, D.C., in zwei Sätzen durch.

Wo kommt Zverev gegen Nishioka?

Das Zweitrundenduell beim Masters-Turnier in Cincinnati ist am Mittwoch um 17 Uhr angesetzt. Sky überträgt im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch.

Hier das Einzel-Tableau aus Cincinnati.