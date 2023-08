ATP Cincinnati live: Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz bekommt es im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati mit Tommy Paul zu tun. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV und Stream auf Sky sowie in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2023, 13:39 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Tommy Paul

Bei der nordamerikanischen Hartplatz-Tournee wusste Carlos Alcaraz bislang noch nicht so recht zu überzeugen. Im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati trifft der Weltranglistenerste nun ausgerechnet auf jenen Mann, dem er in der Vorwoche in Toronto unterlag: Tommy Paul. Der US-Amerikaner konnte zwei der bisherigen drei Duelle gegen Alcaraz für sich entscheiden.

Alcaraz vs. Paul - Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Tommy Paul ist als dritte Partie nach 17:00 Uhr angesetzt und gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV und Stream bei Sky, im Livestream bei TennisTV sowie in unserem Tracker.

Das Einzel-Tableau in Cincinnati