ATP Cincinnati: Nach Satzrückstand bezwingt Zverev Viertelfinalgegner Shelton

Nach Satzrückstand drehte Alexander Zverev die Viertelfinal-Begegnung gegen Lokalmatador Ben Shelton beim ATP-Tour-Masters-Turnier in Cincinnati. Der drittgesetzte Deutsche besiegte den US-Amerikaner mit 3:6, 7:6 (3) und 7:5. Im Halbfinale wartet bereits Jannik Sinner.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 07:16 Uhr

Nach 2:29 und einem nervenaufreibenden Thriller steht Alexander Zverev, Titelverteidiger aus 2021, erneut im Halbfinale des ATP-Tour-1000-Turniers in Cincinnati. Gegen Viertelfinalgegner Ben Shelton musste sich der 27-jährige Deutsche gewaltig strecken. Der 21-jährigen US-Amerikaner ging von Anfang an mit einer offensiven und aggressiven Strategie in das Match hinein. Da spielte die Schnelle des Platzes vollkommen in die Karten des Lokalmatadors. Nach langen Rallyes und durch einige Fehler des Deutschen gelang Shelton das Break zum 5:3 und mit dem siebten Ass der Partie gewann der dreizehntgesetzte US-Amerikaner den ersten Satz des Viertelfinals.

Im zweiten Durchgang blieb Zverev mental fokussiert, fand mehr Sicherheit in seinem Aufschlag und Shelton passierten zu viele Unforced Errors. Beide Spieler konnten keine Breakchance erspielen und gingen somit in den Tiebreak, den der Deutsche deutlich mit 7:3 gewann. Im entscheidenden Satz blieben Breakchancen auf beiden Seiten liegen, bevor das Match aufgrund des Regens zweimal unterbrochen werden musste. Bei 5:5 konnte Zverev dem US-Amerikaner doch noch den Aufschlag abnehmen und damit das Match im entscheidenden Moment drehen. Es ist das achte Halbfinale des Jahres für den 27-jährigen Hamburger.

Im Super-Halbfinale trifft der Deutsche auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner. Das Match ist für 21:00 Uhr MEZ angesetzt. Körperlich schien es dem French-Open-Finalisten jetzt glücklicherweise wieder wesentlich besser zu gehen als bei den Spielen in Paris und dem letzte Woche stattfindenden Masters-Event in Kanada.

Hier das Einzel-Tableau der Herren