ATP Masters Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf Ben Shelton. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr Uhr in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2024, 13:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Alexander Zverev spielt sich beim ATP-Masters-Event in Cincinnati langsam in Form für die US Open. Spielerisch war beim gestrigen Zweisatz-Erfolg gegen den Spanier Pablo Carreno Busta noch nicht alles Gold was glänzt, was aber auch etwas den schwierigen äußeren Bedingungen geschuldet war. Körperlich machte der 27-jährige Hamburger aber schon einen wesentlich besseren Eindruck, als beim olympischen Tennisturnier und dem Masters-Event in Kanada.

Seinem heutigen Viertelfinalgegner Ben Shelton ist der deutsche Davis-Cup-Spieler auf der Tour bislang noch nicht gegenübergestanden. Zumindest der Aspekt, dass sein US-amerikanischer Gegner als Linkshänder agiert, sollte dem Olympiasieger von Tokio keine größeren Probleme bereiten. Zum einen brilliert der Weltranglisten-4. meist mit seiner starken Rückhand, zudem hat er seit Kindheit mit seinem Bruder Mischa trainiert, der ebenfalls mit dem linken Arm schlägt.

Zverev vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW, sowie bei TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati