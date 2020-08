Milos Raonic hat diese kleine Schwächephase nun überwunden, startet mit einer blitzsauberen Backhand der Linie entlang in dieses so wichtige Rückschlagspiel. Der Kanadier erkämpft sich in einer langen Rallye das 0:30, dann aber übernimmt Djokovic das Kommando und kommt so zum Satzball. Und der sitzt! Raonics Vorhand landet via Netzkante im Out, wir gehen in einen Entscheidungssatz.