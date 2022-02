ATP Cordoba: Albert Ramos-Vinolas holt seinen vierten ATP-Titel

Im Endspiel des ATP-World-Tour-Turniers in Cordoba setzte sich Albert Ramos-Vinolas in drei Sätzen gegen Überraschungsmann Alejandro Tabilo durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2022, 08:54 Uhr

© Getty Images Albert Ramos-Vinolas holte sich in Cordoba seinen vierten ATP-Tour-Titel

Im letzten Jahr sollte es im Endspiel gegen Juan Manuel Cerundolo noch nicht klappen, 2022 hatte Albert Ramos-Vinolas jedoch das bessere Ende für sich: Der Spanier setzte sich im Finale des ATP-Sandplatz-Events in Cordoba mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen den Chilenen Alejandro Tabilo durch. Es ist der vierte ATP-Tour-Titel für den 34-jährigen Routinier, alle Trophäen erspielte der Iberer bislang auf roter Asche (Estoril 2021, Gstaad 2019, Bastad 2016).

Aufholjagd in den Sätzen zwei und drei

Im Viertelfinale setzte sich Ramos-Vinolas, selbst als Nummer sechs des Turniers geführt, gegen den an vier gereihten Italiener Lorenzo Sonego in zwei Sätzen durch, im Halbfinale räumte er noch den Sieger von 2019 Juan Ignacio Londero aus dem Weg, der nur mittels einer Wildcard in das Hauptfeld gelangt war. Der aktuell an Position 112 platzierte Tabilo überraschte mit einem Erfolgslauf aus der Qualifikation heraus und vermieste in der Vorschlussrunde dem topgesetzten Lokalmatador Diego Schwartzman den Heimerfolg.

Ramos-Vinolas präsentierte sich im 2:41 Stunden andauernden Finalspiel als echter Kämpfer, konnte er doch nach dem Verlust des ersten Satzes im zweiten Satz eines und im Entscheidungssatz sogar zwei Breaks wieder wettmachen. "Ich war fast verloren, und irgendwie bin ich wieder zurück gekommen. Ich könnte nicht glücklicher sein", meinte der Mann aus Barcelona in seiner Siegesrede.

Hier der Einzel-Draw aus Cordoba.