ATP Cordoba: Diego Schwartzman mit Comeback-Sieg ins Halbfinale

Turnierfavorit Diego Schwartzman hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Daniel Elahi Galan aus Kolumbien das Halbfinale beim TP-Tour-250-Turnier in Cordoba erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2022, 06:00 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman ist in Cordoba auf der Siegerstrasse

Die Chancen auf einen Heimsieg beim ATP-Tour-250-Turnier in Cordoba stehen nach wie vor gut. Auch wenn Youngster Sebatian Baez, der im vergangenen November bei den #NextGen Finals in Mailand seine Premiere gegeben hatte, am Chilenen Alejandro Tabilo mit 1:6 und 6:7 (3) scheiterte. Denn Tabilo bekommt nun mit Diego Schwartzman nicht nur einen weiteren Argentinier, sondern auch den Turnierfavoriten vorgesetzt.

Schwartzman musste in seinem Viertelfinale gegen Daniel Elahi Galan allerdings hart kämpfen, setzte sich mit 3:6, 6:0 und 7:5 durch.

Weißborn im Doppel-Endspiel

Das zweite Match der Vorschlussrunde bestreiten Lokalmatador Juan Ignacio Londero und der Spanier Albert Ramos-Vinolas. Londero gewann gegen Nikola Milojevic, Ramos-Vinolas schlug Lorenzo Sonego.

Überraschend ins Doppel-Endspiel eingezogen ist der Österreicher Tristan-Samuel Weißborn an der Seite von Fabrice Martin. Die beiden gewannen gegen Jaume Munar und Roberto Carballes Baena mit 3:6, 6:3 und 10:6.

