ATP Cordoba: Sebastian Baez siegt - und beendet Negativserie endgültig

Sebastian Baez hat beim ATP-250-Event im Endspiel gegen Federico Coria den Titel gewonnen. Zuletzt ging der Argentinier durch dürftige Monate.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.02.2023, 07:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Sebastian Baez ist der Champion von Cordoba

Sebastian Baez und der Sandplatz: Es ist dann doch eine ganz große Liebesgeschichte. Der Argentinier, zuletzt mit 17 Niederlagen in 18 Matches, kehrt in Cordoba auf seinen favorisierten Untergrund zurück - und holt sogleich den Titelgewinn. In der Nacht auf Montag (MEZ) besiegte der Weltranglisten-36. Landsmann Federico Coria und holte sich Karrieretitel Nummer zwei.

Baez startete stark ins Turnier und holte sich gleich mit 6:1 den Auftaktsatz. Coria konterte und schaffte mit einem 6:3 in Abschnitt zwei den Ausgleich. Schlussendlich hatte aber Sebastian Baez das bessere Ende für sich: Der 22-Jährige fixierte mit einem neuerlichen 6:3 den Heimsieg in Cordoba.

Baez ohne Pause

Lange Zeit zu feiern hat Sebastian Baez aber nicht: Für den Argentinier geht es bereits weiter nach Buenos Aires, wo das nächste ATP-250-Event auf dem Programm steht. Auch Dominic Thiem, Carlos Alcaraz und Cameron Norrie sind in der agentinischen Hauptstadt am Start.

Pikantes Detail: Sebastian Baez muss bereits heute Abend (Ortszeit) in Buenos Aires aufschlagen: Im Paarlauf an der Seite von Facundo Bagnis geht es gegen das argentinisch-österreichische Duo Dominic Thiem und Diego Schwartzman. Im Einzel trifft Baez in Buenos Aires zunächst auf Dusan Lajovic.