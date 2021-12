ATP Cup: Deutschland ist bereit, gesund - und guter Laune

Das deutsche Team für den ATP Cup hat in Sydney das Training voll aufgenommen. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften gibt es bei Zverev, Struff und Co. keine Probleme mit Corona-Infektionen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2021, 08:12 Uhr

© Getty Images Gemeinsame Doppelauftritte von Struffi und Sascha sind möglich - aber eher unwahrscheinlich

Der australische Sommer kann seine Härten haben, die Hitze macht den Spielern, die aus dem winterlichen Europa oder aus Nordamerika angereist sind, ordentlich zu schaffen. In Sydney, wo ab dem 01. Januar der ATP Cup ausgetragen wird, sollen die Temperaturen dem Vernehmen nach zwar angenehm mild sein, ab und zu in eine Halle auszuweichen schadet dennoch nicht. Zumal den Spielern eine Multifunktionshalle zur Verfügung steht, die der deutsche Teamchef Michael Kohlmann als toll bezeichnet..

Kohlmann kann sich im Gegensatz zu einigen anderen Kapitänen auf das Sportliche konzentrieren. Während sich etwa das russische Favoritenteam nach den positiven Corona-Fällen von Andrey Rublev, Evgeny Donskoy und Aslan Karatsev in seine Einzelteile aufgelöst hat, sind die Deutschen seit dem 28. Dezember vollständig und gesund zur Arbeit angetreten. Spitzenmann Alexander Zverev und die Nummer zwei, Jan-Lennard Struff, bespaßen sich im Training derzeit noch selbst, Yannick Hanfmann muss sich bei anderen Teams Spielkameraden suchen.

Zverev eröffnet gegen Norrie

Die Doppelasse Kevin Krawietz und Tim Pütz sind in dieser Hinsicht schon fündig geworden, freundschaftliche Kräftemessen mit Vertretern aus Argentinien und Australien haben während der letzten Tage schon stattgefunden.

Die Jungs seien gut drauf, so Kohlmann gegenüber tennisnet. Und heiß auf das erste Match, das am 02. Januar in der Abendsession (ab 07:30 Uhr MEZ live bei Sky und ServusTV) ansteht. Wie zuletzt im Viertelfinale der Davis-Cup-Finalrunde in Innsbruck geht es gegen Großbritannien, diesmal aber eben mit Zverev als Nummer eins, was die Favoritenrolle eindeutig in Richtung Deutschland verschiebt. Eröffnen wird Struff gegen Daniel Evans, Zverev folgt dann gegen Cameron Norrie.

Frankreich ersetzt Österreich

Im ersten Match der Gruppe D sind am Sonntag die Kanadier gegen die USA angesetzt, noch steht der vor ein paar Tagen positiv getestete Denis Shapovalov im offiziellen Spielplan. Die Russen schicken hinter Daniil Medvedev Roman Safiullin ins Rennen. Starten werden die Titelverteidiger gegen Frankreich mit Ugo Humbert und Arthur Rinderknech, die die Österreicher ersetzen. Alles in allem keine schlechte Gemengelage für das deutsche Team.