Die dritte Ausgabe des ATP Cups geht ab dem 01. Januar 2022 in Sydney über die Bühne. Von den 20 besten Spielern der Welt sind 18 dabei. Das verspricht spannende Duelle. Wir haben mal fünf herausgesucht, auf die wir uns besonders freuen.

Daniil Medvedev vs. Dominic Thiem, Gruppe B

Dass Daniil Medvedev mit viel Schwung in die kommende Tennissaison geht, ist nach den Auftritten des Russen beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid schwer zu vermuten. Medvedev führte sein russisches Team als Nummer eins zum insgesamt dritten Titel, verlor dabei keinen einzigen Satz. 2022 kann der Weltranglisten-Zweite im Grunde ohne Druck bestreiten - sein erstes Grand-Slam-Turnier hat Medvedev vor ein paar Wochen in New York City ja schon gewonnen. Bei Dominic Thiem ist die Ausgangslage komplett anders. Noch weiß nur der Vorgänger von Medvedev als US-Open-Sieger, wie viel seinem verletzten Handgelenk zuzumuten ist. Den ersten Härtetest gibt es am Donnerstag in Abu Dhabi, dort spielt Thiem gegen Andy Murray (live bei ServusTV). Im Head-to-Head hat Thiem die Nase mit 3:2-Siegen vorne, das letzte Treffen gewann Medvedev im Endspiel der ATP Finals 2020.

Novak Djokovic vs. Casper Ruud, Gruppe A

Branchenprimus Novak Djokovic hat während der Davis-Cup-Finalrunde alles getan, um mit Serbien den letzten großen Preis des Tennisjahres 2021 abzustauben. Gescheitert ist dieser Plan an Nikola Mektic und Mate Pavic, noch mehr aber an den überschaubaren Leistungen der jeweils serbischen Nummer zwei. Dieses „Problem“ wird Djokovic auch beim ATP Cup begegnen. Umso wichtiger, dass er seine Einzel-Matches gewinnt. Im Spitzenduell gegen Norwegen und damit Casper Ruud geht es aber auch darum, dass der weltbeste Spieler einen aufstrebenden Konkurrenten in die Schranken weiß. Bei den beiden bisherigen Begegnungen mit Ruud ist Djokovic das gelungen. Aber der Norweger ist ein schneller Lerner.

Jan-Lennard Struff vs. Denis Shapovalov, Gruppe C

Jan-Lennard Struff hat für Deutschland beim Davis Cup einen soliden Einser gegeben, beim ATP Cup wäre es nun am Warsteiner, AlexanderZverev als „Wing Man“ mit einem Vorsprung ins zweite Einzel zu schicken. Gegen Denis Shapovalov stehen die Chancen dabei ziemlich gut. Von den bislang gespielten sieben Matches hat Struff fünf für sich entschieden, zuletzt in diesem Herbst in St. Petersburg. Shapovalov hat die Davis-Cup-Sause ausgelassen - aufgrund allgemeiner Erschöpfung. Und er kommt mit einem neuen Coach nach Sydney: Jamie Delgado hat sich von Andy Murray getrennt, kümmert sich jetzt um Shapovalov.

Jannik Sinner vs. Andrey Rublev, Gruppe B

Dieses Matchup kommt natürlich nur zustande, wenn Matteo Berrettini, die italienische Nummer eins, in Sydney tatsächlich spielen kann. In Turin musste Berrettini wegen einer Bauchmuskelverletzung bekanntlich gegen Alexander Zverev nach verlorenem ersten Satz w.o. geben. Für Andrey Rublev ist die Spielpause jedenfalls extrem kurz - denn auch der Russe wird am Schaukampf in Abu Dhabi teilnehmen. Zwei Begegnungen der beiden hat es bislang gegeben: In Wien 2020 musste Jannik Sinner nach nur drei Spielen aufgeben, der Italiener revanchierte sich 2021 im Viertelfinale von Barcelona.

Alexander Zverev vs. Taylor Fritz, Gruppe C

Viel hat Alexander Zverev nicht falsch gemacht im Tennisjahr 2021. Ein paar wenige Matches gab es allerdings doch, nach denen man nicht genau wusste, warum Zverev sie nun verloren hat. Ziemlich weit oben in dieser Liste: Die Niederlage gegen Taylor Fritz im Viertelfinale von Indian Wells. Den Triumph beim fünften Major hatte Zverev nach dem Ausscheiden aller anderen Favoriten schon in Griffweite, dann pfuschte Fritz nach Abwehr von Matchbällen dazwischen. Insgesamt steht es zwischen Zverev und Fritz 3:2 für die deutsche Nummer eins.