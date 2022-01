ATP Cup: Polen nach Sieg über Argentinien erstes Team im Semifinale

Während sich Polen beim ATP Cup in der Gruppenphase schadlos halten konnte, überraschen die Chilenen gegen Norwegen erneut.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2022, 07:50 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz machte mit seinem Sieg über Diego Schwartzman alles klar

Polen steht beim ATP Cup nach einem klaren 3:0-Sieg gegen Argentinien im Semifinale. Zunächst besiegte Kamil Majchrzak die im ATP-Ranking deutlich besser platziertere Nummer zwei der Südamerikander Federico Delbonis mit 6:3, 7:6 (3), danach hielt sich auch Hubert Hurkacz beim klaren 6:1,-6:4-Sieg gegen Diego Schwartzman schadlos. Die Polen haben haben damit in ihren Einzelpartien in der Gruppenphase lediglich einen Satz abgeben müssen.

"Ich bin so glücklich für unser Team, für Team Polen. Wir stehen im Semifinale, ich bin so super stolz über diese Leistung", sagte Hurkacz nach seiner Partie. Auch über seinen Teamkollegen fand die aktuelle Nummer neun des ATP-Rankings klarerweise nur lobende Worte: "Ich bin stolz auf Kamil. Das ist der größte Sieg in seiner Karriere. Großartig gleich zu Beginn des Jahres. Er hatte mit Sicherheit eine tolle Vorbereitung auf die Saison."

Das abschließende Doppel holten sich Szymon Walkow und Jan Zielinski mit 7:6 (4), 7:6 (5) gegen Maximo Gonzalez und Andres Molteni.

Keine Chancen für Chile aufs Semi

Team Chile überraschte Mittwoch auch gegen die beim Mannschaftswettbewerb in Sydney glücklosen Norweger. Die stark aufspielende Nummer zwei der Chilenen Alejandro Tabilo holte den Sieg gegen Viktor Durasovic mit 1:6, 7:6 (5), 1:6. Im Duell der beiden Teamleader setzte sich Casper Ruud klar mit 6:4, 6:1 gegen Cristian Garin durch. Die Doppelpartie gewannen Mercelo Tomas Barrios Vera und bereits erwähnter Tabilo locker 6:0, 6:4 gegen das Gespann Andreja Petrovic und Leyton Rivera.

Allerdings war die Auseinandersetzung zwischen Chile und Norwegen für den weiteren Verlauf des ATP Cups nicht mehr von Relevanz. Beide Teams haben keine Chance mehr auf einen Platz im Semifinale. Diesen machen sich in der Abendpartie Spanien und Serbien untereinander aus - die Iberer stehen mit den weitaus besseren Karten da.

