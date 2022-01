ATP Cup: Spanien fixiert gegen Serbien die Halbfinal-Teilnahme

Spanien benötigte für das Semifinale beim ATP Cup lediglich einen Match-Erfolg gegen Serbien - und dieser gelang gleich in der ersten Partie zwischen Pablo Carreno Busta und Filip Krajinovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2022, 12:06 Uhr

© Getty Images Pablo Carreno Busta holte gegen Filip Krajinovic den Sieg zum Aufstieg ins Semifinale des ATP Cups

Spanien - in persona Pablo Carreno Busta machte es nicht ansatzweise spannend. Den Iberern fehlte nach dem Erfolg Chiles über Norwegen lediglich ein Matchgewinn zum heiß begehrten Semifinalplatz beim ATP Cup in Sydney. Und Carreno Busta holte diesen sogleich in der ersten Einzelpartie des Aufeinandertreffens. Der Weltranglisten-20. besiegte Filip Krajinovic (ATP 42) ganz klar 63, 6:4.

Noch klarer machte es Teamkollege Roberto Bautista Agut, der Dusan Lajovic im bereits bedeutungslosen zweiten Match 6:1, 6:4 abfertigte. Bautista Agut gewann dabei beeindruckende 90 Prozent seiner Punkte bei erstem Aufschlag. Und das trotz der schweren Bedingungen in Down Under, wie der Weltranglisten-19. herausstrich: "Die Feuchtigkeit am Platz war richtig hart und wir haben - von Europa kommend - ein paar Matches gebraucht. Ich bin wirklich froh, dass ich drei Spiele gewonnen habe und dass Spanien im Semifinale steht."

Griechenland besiegt Georgien

Insgesamt hat Team Spanien lediglich einen Satz in der kompletten Gruppenphase abgegeben - allerdings steht das Ergebnis des abschließenden Doppels gegen die Südslawen noch aus. Halbfinalgegner der Spanier wird Polen sein, die mittwochvormittags Argentinien 3:0 bezwingen konnten.

In der für den weiteren Turnierverlauf nicht mehr relevanten Auseinandersetzung zwischen Griechenland und Georgien setzten sich die Helenen mit 2:1 durch. Nach einem 6:3,-6:2-Sieg von Michail Pervolarakis (ATP 399) gegen Aleksandre Metreveli (ATP 570) profitierte Stefanos Tsitsipas beim Stand von 4:1 im ersten Satz von einer Aufgabe der georgischen Nummer eins Nikoloz Basilashvili. Den Ehrenpunkt erkämpften sich Aleksandre Bakshi und Metreveli gegen Pervolarakis/Tsitsipas in einer 4:6,-6:3,-16:14-Schlacht.

