ATP Cup: Stefanos Tsitsipas besiegt frustrierten Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas hat beim ATP Cup in Brisbane Alexander Zverev mit 6:1 und 6:4 geschlagen. Damit steht es nach den beiden Einzeln 1:1, die Entscheidung muss im Doppel fallen, das auf deutscher Seite von Kevin Krawietz und Andreas Mies bestritten wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2020, 12:07 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist in Brisbane in Fahrt gekommen

So kann man das sprichwörtliche Momentum auch killen: Da gelingt Alexander Zverev nach klar verlorenem ersten Satz gegen Stefanos Tsitsipas sein erstes Break zum 2:0 in Durchgang zwei. Und die deutsche Nummer eins gibt dieses mit einem Doppelfehler wieder aus der Hand. Es sei alles da, so Zverev beim folgenden Seitenwechsel zu Kapitän Boris Becker, nur halt der Aufschlag nicht. Tatsächlich aber diktierte Tsitsipas auch die meisten Ballwechsel. Und nahm den nächsten Doppelfehler von Zverev zum 3:2-Break dennoch gerne mit.

Danach war es eher der Grieche, der an einem weiteren Break dran war, als dass Zverev noch ein Comeback schaffen könnte. Tsitsipas agierte gerade in engen Situationen wie gewohnt offensiv, so hatte der 21-Jährige zuletzt ja auch die ATP Finals im Endspiel gegen Dominic Thiem gewonnen. Nach 74 Minuten Spielzeit verwandelte Stefanos Tsitsipas seinen ersten Matchball mit einem feinen Halbvolley-Stopp.

Tsitsipas gewinnt zum fünften Mal gegen Zverev

Im insgesamt sechsten Match gegeneinander setzte sich Stefanos Tsitsipas damit zum fünften Mal durch. Beide Spieler waren mit Niederlagen in den ATP Cup gestartet: Tsitsipas unterlag Denis Shapovalov zweimal im Tiebreak, Zverev konnte eine klare Führung gegen Lokalmatador Alex de Minaur nicht in einen Sieg verwandeln. Australien konnte in der ersten Partie des Tages gegen Kanada bereits den zweiten Sieg einfahren, wie schon gegen Deutschland mit 3:0.

Im ersten Match der Night Session hatte sich Jan-Lennard Struff erwartungsgemäß gegen griechische Nummer zwei, Michail Pervolarakis, durchgesetzt. Struff gewann mit 6:4 und 6:1. Im abschließenden Doppel müssen nun Andreas Mies und Kevin Krawietz versuchen, den ersten deutschen Sieg beim ATP Cup sicherzustellen. Bei den Griechen werden vermutlich die beiden Einzelspieler miteinander antreten.