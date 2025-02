ATP Dallas: Halbfinale! Shapovalov nähert sich seiner Topform

Denis Shapovalov spielt auf wie in seinen besten Tagen - und steht nach einem 7:6 (3) und 6:0 gegen Tomas Machac schon im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dallas.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 07:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Denis Shapovalov spielt in Dallas eine ganz starke Woche

Gegen Taylor Fritz war Denis Shapovalov nur zwei Punkte vom Ausscheiden entfernt, diesen Nervenkitzel ersparte sich der Kanadier in seiner Viertelfinalpartie beim AtP-Tour-500-Turnier in Dallas. Denn wiewohl Shapovalov gegen den höher eingeschätzten Tomas Machac im ersten Satz mit einem Break zurücklag, so siegte er am Ende doch überzeugend mit 7:6 (3) und 6:0. Was auch bedeutet, dass Shapovalov ab dem kommenden Montag wieder unter den besten 50 Spielern der Welt geführt wird.

Shapovalov hatte in jüngerer Vergangenheit ja mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, kam nicht so richtig in Schwung. Ende 2024 allerdings konnte der Linkshänder in belgrad den Titel holen. Und das, obwohl er in der serbischen Hauptstadt über dei Qualifikation gehen musste.

Titelverteidiger Paul kommt besser in Fahrt

Die Aufgabe im Halbfinale von Dallas wird nun ebenfalls interessant. Es geht nämlich gegen Tommy Paul, den Titelverteidiger, der nach einem mühsamen Auftakt immer besser in Fahrt zu kommen scheint. Paul gewann das rein US-amerikanische Duell gegen Reilly Opelka mit 7:6 (3) und 6:2.

Die untere Hälfte des Tableaus hatte die beiden Plätze in der Vorschlussrunde schon am Nachmittag ausgespielt. Jaume Munar konnte sich da nach dem 6:4, 3:6 und 6:3 über den erstmaligen Einzug in ein Halbfinale bei einem 500er freuen. Munar bekommt es mit Casper Ruud zu tun, der von der Aufgabe von Yoshihito Nishioka beim Stand von 7:5 und 3:2 für den Norweger profitierte.

Hier das Einzel-Tableau in Dallas