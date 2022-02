ATP Dallas: Jurij Rodionov überrascht gegen Cressy, auch Stebe eine Runde weiter

Jurij Rodionov (ATP-Nr. 153) hat mit einem Sieg gegen den zuletzt starken Maxime Cressy überrascht.

© GEPA Pictures Jurij Rodionov

Rodionov war aus der Qualifikation ins Hauptfeld gekommen und musste dort gleich gegen Maxime Cressy ran - der US-Amerikaner hatte zum Ende des Jahres 2021 mächtig aufgedreht und beim ATP-Turnier in Melbourne zu Beginn dieser Saison das Finale erreicht.

Umso überraschender Rodionovs Sieg - 7:6 (3), 4:6 und 6:2 hieß es für den 22-Jährigen. Er trifft nun auf Vasek Pospisil.

Für Rodionov kommt ein gutes Abschneiden in Dallas genau richtig: Knapp die Hälfte seiner Weltranglistenpunkte hat der Mann aus Österreich in diesem Monat zu verteidigen, zuletzt verlor er bereits 20 Plätze nach seinem frühen Aus in Cleveland.

Stebe siegt, Otte und Gojowczyk verlieren

Ebenfalls im Einsatz waren Cedrik-Marcel Stebe, Oscar Otte und Peter Gojowczyk.

Stebe gewann in einem umkämpften Match gegen Denis Kudla mit 7:6 (7), 3:6, 6:3 und zog damit in die nächste Runde ein, wo er auf den an zwei gesetzten Reilly Opelka trifft.

Ottes Gegner hieß Jack Sock, der als ehemaliger Top-Ten-Mann schon deutlich bessere Tage hinter sich hat, zuletzt aber wieder bessere Ergebnisse einfuhr. Auch in Dallas läuft es nun: Der Weltranglisten-147. gewann mit 6:4 und 6:4 und trifft nun auf den topgesetzten Taylor Fritz.

Peter Gojowczyk, mit Platz 97 im ATP-Ranking immerhin 24 Plätze besser klassiert als sein Gegner Broady, startete ungut und lag schnell mit 0:5 im Rückstand, im zweiten Durchgang hielt Gojowzcyk das Spiel zumindest bis zum 4:4 offen. Am Ende stand dennoch ein 1:6 und 4:6 für den Münchner, der damit seit elf Matches auf einen Sieg wartet.

