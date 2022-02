ATP Challenger: Jurij Rodionov unterliegt Cedrik-Marcel Stebe - Fehlstart in wichtigen Februar

Jurij Rodionov ist im Achtelfinale des ATP-Challenger-Events von Cleveland am Deutschen Cedrik-Marcel Stebe gescheitert. Ein Fehlstart in einen wichtigen Februar.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.02.2022, 19:49 Uhr

Jurij Rodionov musste sich in Cleveland Cedrik-Marcel Stebe geschlagen geben

240 von 542 Punkten hat Jurij Rodionov - der 2020 einen äußerst erfolgreichen Monat Februar auf der Challenger-Tour hinlegte - in diesem Monat zu verteidigen. Zweifelsohne steht der gebürtige Nürnberger damit bei seinen Auftritten in Nordamerika mächtig unter Druck. Und musste nun in Cleveland einen ersten großen Rückschlag einstecken.

Nachdem Rodionov vergangene Woche in Columbus das Halbfinale erreicht hatte und in diesem nur knapp in drei Sätzen gegen das Schweizer Talent Dominic Stricker den Kürzeren zog, setzte es am Mittwoch in Cleveland eine Niederlage bereits im Achtelfinale. Gegen den Deutschen Cedrik-Marcel Stebe war mit 5:7, 6:3 und 1:6 Endstation.

Rodionov zweimal auf ATP-Tour am Start

Laut Plan will der Österreicher in den kommenden beiden Wochen bei den beiden ATP-250-Events von Dallas und Delray Beach - jeweils in der Qualifikation - an den Start gehen, ehe das Davis-Cup-Duell mit Südkorea auf dem Programm steht. Bei den beiden Terminen in den USA jedenfalls heißt es "punkten Pflicht" für den jungen Niederösterreicher.

Cedrik Marcel Stebe wird in der Runde der letzten Acht wohl auf den topgesetzten US-Amerikaner Tennys Sandgren treffen. Sandgren spielt im Achtelfinale gegen Thomas Fabbiano aus Italien.

