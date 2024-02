ATP Dallas: Shelton knackt Thompson - Tiafoe raus, Mannarino relaxed

Ben Shelton hat das Halbfinale beim 250er-Turnier im texanischen Dallas erreicht. Er schlug Jordan Thompson in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.02.2024, 10:47 Uhr

6:7 (2), 6:4, 6:4 hieß es am Ende aus der Sicht des an drei gesetzten US-Amerikaners.

Shelton bewies dabei große Nervenstärke: Er musste das gesamte Match hinweg kein Break einstecken - aber beim Ausservieren in den Sätzen zwei und drei insgesamt sechs Breakchancen für Thompson abwehren. "Es ist immer beeindruckend, nach einem verlorenen ersten Satz zurückzukommen - speziell gegen jemanden, der so gut serviert wie es Jordan in der Halle tut", so der 21-Jährige. "Ich musste das ganze Match über Probleme lösen."

Shelton fixierte damit ein US-amerikanisches Halbfinale gegen Tommy Paul, der zuvor Dominik Koepfer in zwei Sätzen besiegt hatte.

Ausgeschieden ist hingegen die Nummer 1 des Turniers, Frances Tiafoe. Er unterlag Landsmann Marcos Giron mit 4:6, 3:6.

Mannarino mit viel Freizeit

Giron trifft nun auf Adrian Mannarino, der beim 6:2, 3:1 von der Aufgabe seines Gegners James Duckworth profitierte.

Mannarino kommt damit einigermaßen ausgeruht ins Wochenende: Er hatte bereits zuvor vom Nichtantritt von Yoshihito Nishioka profitiert und in Runde 1 ein Freilos gehabt.

