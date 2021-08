ATP: Daniel Altmaier - die Top 100 sind schon in Sichtweite

Mit seinem Finaleinzug beim ATP-Challenger-Turnier in Lüdenscheid hat Daniel Altmaier ein neues Karriere-Hoch in der ATP-Weltrangliste erreicht. Im Endspiel geht es heute ab 12 Uhr gegen Nicolas Jarry.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2021, 08:11 Uhr

© GEPA Pictures Daniel Altmaier spielt heute um seinen nächsten Challenger-Titel

Der Mann der Stunde im deutschen Tennis? Sicherlich Alexander Zverev, der nach seinem Olympiasieg in Tokio nun auch in Cincinnati groß aufgezeigt hat. Dann ist aber schon Daniel Altmaier zu nennen, der einen ganz starken Sommer spielt. Begonnen hat der Erfolgslauf des 22-Jährigen beim ATP-Challenger-Turnier in Braunschweig, den Altmaier ohne Satzverlust holte. In Umag erreichte er beim dortigen 250er ebenso das Halbfinale wie eine Woche später bei den Generali Open in Kitzbühel.

Am heutigen Sonntag hat Altmaier nun in Lüdenscheid die Chance, noch näher an die Top 100 heranzurücken. Derzeit wird er an Position 122 der ATP-Charts geführt, ein neues Karrierehoch am Montag mit Platz 114 ist nach dem Halbfinal-Erfolg gegen Juan Manuel Cerundolo am Samstag bereits fix, sollte Altmaier auch das Finale gegen Nicolas Jarry gewinnen, käme er bereits auf Position 105.

Altmaier überholt Kohlschreiber

Und damit in Regionen, in denen man schon fast mit einem Hauptfeldplatz bei den Grand-Slam-Turnieren planen dürfte. Bei einem der vier Majors hat Daniel Altmaier im vergangenen Jahr erstmals auch so richtig für Furore gesorgt: Im Pariser Herbst 2020 erreichte er nach überstandener Qualifikation mit Siegen gegen Feliciano Lopez, Jan-Lennard Struff und Matteo Berrettini das Achtelfinale, wo er schließlich Pablo Carreno Busta unterlag.

Mit seinen Erfolgen in Lüdenscheid hat Altmaier, der vom Argentinier Francisco Yunis trainiert wird, Routinier Philipp Kohlschreiber in derWeltrangliste bereits überholt. Und ist damit hinter Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer die neue deutsche Nummer vier.

Hier das Einzel-Tableau in Lüdenscheid