ATP: Darum ist Milos Raonic der beste Aufschläger der Welt

Milos Raonic mag während seiner Karriere immer wieder von Verletzungen geplagt worden sein - auf seinen Aufschlag konnte sich der Kanadier dennoch immer verlassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2020, 12:45 Uhr

© Getty Images Einem gesunden Milos Raonic ist alles zuzutrauen

Stefanos Tsitsipas war trotz des angeblichen Fluchs, der auf dem Gewinner des jeweils letzten ATP Finals in London lastet, als einer der Mitfavoriten in die Australian Open 2020 gegangen. Der Grieche kam allerdings nicht weit: Schon in Runde drei fand Tsitsipas seinen Meister – im wiedererstarkten Milos Raonic, der an jenem Tag in Melbourne seinem Gegner keinen einzigen Breakball zugestand.

Raonic nur auf seinen Aufschlag zu reduzieren , ist natürlich unfair. Der Kanadier weiß auch von der Grundlinie aus kompetent zu spielen, kommt bei (jeder) Gelegenheit auch gerne ans Netz. Dass in Australien im Viertelfinale gegen Novak Djokovic mal wieder Schluss war, lag daran, dass der Serbe im Moment einfach in einer anderen Liga spielt. Und als einer der wenigen mit Raonics Aufschlag ganz selten Probleme hat.

Raonic, Karlovic, Querrey bei ersten Aufschlägen vorne

Wenn es insgesamt um das Service geht, hat Raonic aber auf der ATP-Tour die Nase vorne. Während der Spielzeiten 2018 und 2019 hat Milos Raonic 51 Matches gewonnen - und in diesen Partien war die Gewinnrate sowohl beim ersten als auch beim zweiten Aufschlag die höchste auf der Tour. Im Falle des ersten Services finden sich unter den Top Ten derjenigen, die bei ihren Siegen auch verhältnismäßig viele Punkte nach dem ersten Aufschlag gewonnen haben, ein paar der üblichen Verdächtigen: Ivo Karlovic etwa, Sam Querrey, Reilly Opelka oder John Isner.

Rang Spieler Gewinnquote Gesamtbilanz Punkte 1 Milos Raonic 86,15 % 1903/2209 2 Ivo Karlovic 85,13% 1053/1237 3 Sam Querrey 84,81% 1736/2047 4 Reilly Opelka 83,45% 1331/1595 5 John Isner 83,42% 3008/3606 6 Jo-Wilfried Tsonga 83,32% 1409/1691 7 Marin Cilic 81,82% 2461/3008 8 Jan-Lennard Struff 81,50% 2004/2459 9 Kevin Anderson 81,34% 2703/3323 10 Feliciano Lopez 81,30% 1330/1636

Beinahe noch interessanter allerdings die Auswertungen der ATP für den Zusammenhang zwischen den gewonnenen Matches und den bei zweitem Aufschlag erzielten Punkten.

Rang Spieler Gewinnquote Gesamtbilanz Punkte 1 Milos Raonic 61,78% 826/1337 2 Rafael Nadal 61,42% 1492/2429 3 Roger Federer 61,35% 1578/2587 4 John Isner 60,51% 904/1494 5 Philipp Kohschreiber 60,12% 680/1131 6 Yoshihito Nishioka 59,25% 410/692 7 Mimor Kecmanovic 58,82% 370/629 8 Alex de Minauer 58,47% 1142/1953 9 Novak Djokovic 58,41% 1559/2669 10 Juan Ignacio Londero 58,27% 398/683

Generell lässt sich festhalten: Wenn Spieler Matches gewonnen haben, zeigte sich während der letzten beiden Jahre, dass die Gewinnrate beim jeweiligen ersten Aufschlag um 8,0 Prozent höher war als bei Niederlagen (76,9% zu 68,9%). Hinsichtlich des zweiten Aufschlags ist die Marge sogar noch ein wenig größer, nämlich 8.7% (55,6% zu 46,9%).