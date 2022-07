ATP: Das Raumschiff Rune ist vorerst wieder gelandet

Holger Rune war bei den French Open vor wenigen Wochen noch eine große Story. Seitdem hat der 19-jährige Däne kein Match mehr gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2022, 10:39 Uhr

© Getty Images Holger Rune als es noch etwas besser lief

Holger Runde hatte sich sehr auf seinen Rückkehr nach Bastad gefreut: Im vergangenen Jahr hatte ihm das ATP-Tour-250-Event in Schweden gewährt, zwölf Monate später startete Rune schon als Gesetzter. Die Freude währte nicht lange, Rune biss sich am unnachgiebigen Angriffstennis von Marc-Andrea Huesler die Zähne aus. Keine Schande natürlich, der Schweizer hatte in der Qualifikation auch schon Fabio Fognini erfolgreich verarztet.

Für Rune bedeutete das Aus in Bastad die schon 15. Pleite der Saison. Bei 16 Siegen. Ja, es waren ein paar bemerkenswerte dabei: In München etwa, unter ganz besonderen wetterbedingten Umständen, im Achtelfinale gegen Alexander Zverev. Oder gegen Stefanos Tsitsipas unter ganz normalen Umständen in der vierten Runde in Roland Garros. Das war aber auch der bislang letzte Matchsieg von Holger Vitus Nodskov Rune.

Rune verliert gegen Ruud - und die Contenance

Seitdem hat der Teenager nur noch im Minusbereich angeschrieben: Noch bei den French Open verlor er gegen Casper Ruud nicht nur das Match, sondern auch seine Contenance. Was Ruud nicht gefiel. Danach kam die Tortur auf Rasen: beginnend mit der Niederlage gegen Pablo Carreno Busta in HalleWestfalen, dann das Aus schon zum Auftakt in Eastbourne gegen Ryan Peniston ebenso wie in Wimbledon gegen Marcos Giron. Und nun gegen Huesler.

Größere Sorgen muss man sich um Rune sicherlich nicht machen - zu offensichtlich sind die starken Anlagen des 19-Jährigen. Die Beschleunigung mit der Vorhand ist enorm, der erste Aufschlag schon eine Waffe, der Biss auf dem Court vorbildlich. Auf seinem Flug in den Tennis-Orbit ist das Raumschiff Rune aber bis auf weiteres wieder gelandet. Wartungsarbeiten stehen an.

