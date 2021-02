ATP: David Goffin holt Titel in Montpellier

David Goffin hat das ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier gewonnen. Der Belgier besiegte Roberto Bautista Agut mit 5:7, 6:4 und 6.2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2021, 17:19 Uhr

© Getty Images David Goffin hat ein starkes Comeback gezeigt

Bautista Agut und Goffin bildeten das erste Finale in der Turniergeschichte in Montpellier, in dem kein Franzose stand. Der Spanier startete stark, servierte nach einer halben Stunde Spielzeit bei 5:3 auf den Satzgewinn. Goffin schaffte das Rebreak, glich mit etwas Mühe zum 5:5 aus. Durchgang eins ging dennoch an den Favoriten, der im zwölften Spiel erneut ein Break schaffte.

Im zweiten Satz gelang Goffin der bessere Start - er ging mit einem Break mit 1:0 in Führung. Und hielt diesen Vorsprung bis zum Satzausgleich. Dasselbe Spiel im entscheidenden Durchgang: Wieder schlug Goffin gleich beim ersten Servicegame Bautista Aguts zu, schaffte ein weiteres Break zum 5:2. Im letzten Spiel musste Goffin zwar noch einen Breakball abwehren, machten nach einer Spielzeit von 2:05 Stunden aber den Sack zu.

Für Goffin ist dieser der insgesamt fünfte Turniersieg auf der ATP-Tour. Den bis dato letzten hatte es 2017 in Tokio gegeben.

Den Titel im Doppel hatten sich zuvor Henri Kontinen und Edouard Roger Vasselin mit einem Sieg gegen Jonathan Erlich und Andrei Vasilevski geholt.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier