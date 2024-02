ATP Delray Beach: Fritz oder Paul - wer holt den Heimsieg?

Titelverteidiger Taylor Fritz und Tommy Paul bestreiten heute das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Delray Beach.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2024, 07:15 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz könnte seinen Vorjahressieg in Delray Beach wiederholen

Dass es in Delray Beach einen Heimsieg geben würde, stand schon vor den Halbfinalpartien am Samstag fest. Denn mit Taylor Fritz, Tommy Paul, Frances Tiafoe und Marcus Giron standen vier US-Amerikaner in der Vorschlussrunde. Und nun werden es die beiden topgesetzten Spieler untereinander ausmachen: Denn Paul schlug Tiafoe sicher mit 6:2 und 6:2, Fritz gewann das zweite Halbfinale gegen Giron mit 7:6 (6) und 6:2.

Fritz geht als Titelverteidiger in das Finale, Paul mit dem Schwung des Turniersieges von Dallas, den er erst am vergangenen Sonntag geholt hat - im Endspiel gegen Marcus Giron übrigens. Im Head-to-Head gibt es nach vier Vergleichen eine ausgeglichene Bilanz. Das letzte Treffen konnte Paul vor knapp einem Jahr in Acapulco für sich entscheiden.

Marcus Giron wird trotz seines Ausscheidens gegen Fritz ein neues Karrierehoch erreichen. Am Montag wird er an Position 44 geführt werden.

