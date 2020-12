ATP Delray Beach: Kei Nishikori muss erneut absagen

Kei Nishikori wird seine Spielzeit 2021 doch nicht in Delray Beach starten. der Japaner gab seinen Rückzug aus dem Starterfeld des ATP-Tour-250-Turniers in Florida bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2020, 18:34 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori muss sich mal wieder gedulden

Schön langsam nimmt der Leidensweg von Kei Nishikori Ausmaße an, wie man sie ansonsten nur von Juan Martin del Potro kennt. Der Japaner, der seine Saison 2020 sehr spät mit seinem Premieren-Auftritt in Kitzbühel begonnen hatte und letztlich nur sechs Matches auf ATP-Level absolvieren konnte, musste seinen Start beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach absagen. Umso bedauerlicher, als dass Nishikori eben dort 2008 seinen ersten Turniersieg überhaupt gefeiert hatte.

Nishikori, der kurz vor Weihnachten seine langjährige Partnerin Mari Yamauchi geheiratet hat, hofft nun, beim ATP Cup in Melbourne an der Seite von Yoshihito Nishioka für Japan an den Start gehen zu können. Das große Ziel bleiben sicherlich die Olympischen Spiele in Tokio, die um ein Jahr auf diesen Sommer verschoben werden mussten.

In Delray Beach geht Milos Raonic als Favorit in das 250er-Event, auch Andy Murray startet seine Saison in Florida. Gemeinsam mit beinahe der gesamten US-amerikanischen Tennisprominenz - Titelverteidiger Reilly Opelka, Frances Tiafoe und Sam Querrey werden sich ebenfalls in Florida versuchen.