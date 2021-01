ATP Delray Beach: Korda nach Sieg gegen Isner im Halbfinale

Sebastian Korda hat erstmals das Halbfinale eines ATP-Tour-Turniers erreicht. Der 20-jährige US-Amerikaner schlug in Delray Beach John Isner und trifft in der Vorschlussrunde auf den Briten Cameron Norrie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2021, 08:07 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda hat erneut gegen John Isner gewonnen

Korda, der Isner schon bei den French Open im Herbst 2020 besiegt hatte, gewann in der Night Session von Delray Beach mit 6:3, 4:6 und 6:3. Und zeigte dabei starke Nerven: Beim Stand von 5:3 im dritten Satz servierte der Youngster auf das Match, Isner holte sich mit drei starken Punkten ein 0:40, drei Chancen auf das Comeback also. Aber Sebastian Korda ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.

"Ich war sehr glücklich, wie ich dieses Game gespielt habe", so Korda nach dem Match. "Ich meine, er hat zu Beginn drei unglaubliche Punkte gespielt. So, wie er diese Bälle gespielt hat, dachte ich mir: zu gut. Ich konnte nichts machen. Er ist ans Netz gekommen, hat mächtige Punkte gespielt, das waren einfach drei super starke Punkte. Ich bin einfach bei meinem Spiel geblieben, vielleicht ein wenig aggressiver geworden. Am Ende war in diesem letzten Spiel viel Stress." Den Korda mit einem Urschrei nach dem verwandelten Matchball abbaute.

Korda im Halbfinale gegen Norrie

In der Vorschlussrunde trifft Korda auf Cameron Norrie, der Frances Tiafoe mit 6:0, 3:6 und 6:4 besiegte. In der oberen Hälfte setzte Qualifikant Christian Harrison seinen erstaunlichen Siegeszug fort, gewann gegen Gianluca Mager aus Italien mit 7:6 (2) und 6:4. Harrison wurde von der ATP nach dem Match mit einer Strafe von 3.000.- US Dollar belegt, weil er sich weigerte, beim On-Court-Interview eine Maske zu tragen.

Der Favorit auf den Titel ist nun aber wohl Hubert Hurkacz. Der an Position vier gesetzte Pole gschlug den Ekuadorianer Roberto Quiroz sicher mit 6:4 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Delray Beach