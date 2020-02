ATP Delray Beach: Kyrgios sagt spät ab - und Sock gewinnt!

Gleich vier Spieler zogen beim ATP-Tour-250-Event in Delray Beach ihre Nennung spät zurück: Einer davon: Turnierfavorit Nick Kyrgios.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.02.2020, 07:37 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios hat in Delray Beach keinen Wettkampf-Ball geschlagen

Dass bei einem Turnier mit 32 Startplätzen gleich vier an Lucky Loser gehen, kommt auch nicht alle Tage vor. Und eines gleich vorweg: Alle vier Männer, die es aufgrund von späten Absagen doch noch ins Tableau des ATP-Tour-250-Turniers in Delray Beach geschafft haben, mussten sich auch gleich wieder verabschieden. Für die Veranstalter wiegt allerdings schwerer, wer denn nun nicht an den Start gehen konnte - und das war vor allem Turnierfavorit Nick Kyrgios.

Der Australier hatte nicht nur für das Einzel genannt, sondern stand mit Jordan Thompson auch im Doppel-Raster. Und hätte dort gegen Bob und Mike Bryan ein prominentes Gegnerpaar zu bespielen gehabt. Kyrgios aber zog spät zurück, gab als Grund dafür eine Handgelenksverletzung an. Im Einzel rückte der Kolumbianer Daniel Elahi Galan für Kyrgios nach, unterlag aber glatt dem Lokalmatador Tommy Paul.

Sock gewinnt, Fritz verliert

Fast erwartungsgemäß blieben dagegen Kyle Edmund und Andreas Seppi der Veranstaltung in Florida fern - die beiden hatten noch am Sonntag das Endspiel des 250ers in New York bestritten, die Nachrücker Denis Istomin (gegen Milos Raonic) und Stefan Kozlov (gegen Ugo Humbert) blieben aber chancenlos. Und auch Bernard Tomic, der vom Rückzug von Tennys Sandgren profitierte, konnte gegen Cedric-Marcel Stebe lediglich einen Satz gewinnen.

Völlig regulär hatte es im Übrigen Taylor Fritz in das Hauptfeld geschafft: Der an Position drei gesetzte US-Amerikaner verlor allerdings in Runde eins gegen Cameron Norrie. Was im Lichte der Sensation des Tages allerdings fast unterging - denn diese lieferte Jack Sock, der nach einer ewig langen Durststrecke wieder einmal ein Einzel-Match gewann. Und das nach Abwehr eines Matchballes und gleich gegen den Titelverteidiger Radu Albot im Tiebreak des dritten Satzes.

