ATP Delray Beach: Nick Kyrgios führt das Feld an

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach gibt Nick Kyrgios seinen ersten Auftritt 2020 außerhalb Australiens. Der Mann aus Canberra geht als Nummer eins in das Event in Florida.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.02.2020, 19:55 Uhr

Nick Kyrgios startet als Favorit in Delray Beach

Selten kommt es vor, dass bei einem ATP-Tour-250-Turnier ein 32er-Raster zur Anwendung kommt. Vielmahr hat es sich etabliert, dass die vier Topgesetzten in Runde eins ein Freilos bekommen - und somit theoretisch sogar erst am Donnerstag in das Achtelfinale einsteigen können. In Delray Beach aber wird der Turniersieger fünf Matcherfolge für die 250 zur Disposition stehenden Punkte benötigen.

So auch Nick Kyrgios, der als Nummer eins an den Start geht. Kyrgios hat das Jahr mit selten gezeigter Ernsthaftigkeit begonnen, zunächst beim ATP Cup, dann auch bei den Australian Open überzeugt. Dort kam das Aus gegen Rafael Nadal - nach vier harten Sätzen. In Delray Beach hat Kyrgios gleich eine interessante Aufgabe vor sich, er startet gegen Tommy Paul, der in Melbourne immerhin Grigor Dimitrov aus dem Wettbewerb geworfen.

Kyrgios im Doppel gegen die Bryans

Auch an Position zwei ist ein Mann gesetzt, der beim ersten Major des Jahres überzeugen konnte: Milos Raonic besiegte dort Stefanos Tsitsipas - und das, ohne einen einzigen Breakball zuzulassen. Das Aus kam, wie so oft, gegen Novak Djokovic. Raonic eröffnet in Delray Beach gegen Andreas Seppi, der in jedem Fall einigermaßen Müde nach Florida kommen wird: der Italiener hat sich in New York bis in den Finalsonntag gespielt.

Wie dort auch hat Jack Sock auch vom Veranstalter in Delray Beach eine Wildcard erhalten - und bekommt es zum Auftakt mit dem Titelverteidiger zu tun: 2019 war Radu Albot als Turniersieger aus Florida abgereist. Im Endspiel konnte sich Albot vor Jahresfrist gegen Daniel Evans durchsetzen, der Brite fehlt in der aktuellen Ausgabe allerdings.

Im Doppel setzten Bob und Mike Bryan ihre Abschiedstour fort - und treffen in Runde eins auf Nick Kyrgios. Der hat mit Kumpel Jordan Thompson genannt.

