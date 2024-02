ATP Delray Beach: Starkes Tennis, makellose Strände und die Cantino Bar

Die amerikanische Hartplatz-Saison ist gestartet und macht gerade in Florida Station. Neben diversen Turnieren auf dem ITF-Pro-Circuit, sind die Stars der ATP-Tour in dieser Woche bei den Delray Beach Open am Start.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 16.02.2024, 12:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Florian Heer Das Turnier in Delray Beach ist eine Reise wert

Von Florian Heer aus Delray Beach

Die Küstenstadt im Palm Beach County ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen und Einheimische gleichermaßen. Bekannt für seine makellosen Strände, lebendige Innenstadt und reiche kulturelle Szene, steht Delray Beach für eine entspannte Atmosphäre und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.

Das Tennisstadion inmitten einer weitläufigen Anlage mit diversen Verpflegungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten bietet rund 8.000 Besuchern Platz. Ein US-Amerikanisches Flair umweht den Zuschauer, wenn gerade in lauen Abendstunden bei oft noch angenehmen Temperaturen oberhalb der 20-Grad-Marke die Dekoration in diversen Farben funkelt und glitzert. An Dano’s Cantino Bar kann man sich einen frisch-gemixten Drink gönnen oder auf dem Picknick-Areal bei einem Cheeseburger auf der Leinwand das Tennisgeschehen auf dem Platz verfolgen.

Fritz führt Feld an

Zehn Lokalmatadoren im Hauptfeld des Einzelwettbewerbs machen die 26. Ausgabe des ATP 250 Events zu einem Highlight für die Tennisfans. Angeführt wird das 28-Mann-Feld von Taylor Fritz, die Nummer 9 der Weltrangliste. Der 26-jährige Kalifornier konnte im vergangenen Jahr den Titel bei den Delray Beach Open gewinnen.

"Es gehört zu meinen Highlights, jedes Jahr nach Delray zurückzukehren. Das Publikum ist wirklich begeistert hier. Sie lieben den Tennissport und ich habe das Gefühl, dass ich hier viel Unterstützung bekomme. Es ist also großartig“, erklärte Fritz am Mittwochabend nach seinem Zweisatzerfolg zum Auftakt in der zweiten Runde gegen den Portugiesen Nuno Borges.

"Ich erinnere mich gut an letztes Jahr, als ich das Turnier gewinnen konnte. Ich bin ohne Erwartungen angereist. Ich hatte das Turnier mehrfach zuvor gespielt, aber nie mehr als ein Match gewonnen. Die Erwartungshaltung war dementsprechend niedrig", erklärte Fritz. "Diese Einstellung hat mir aber auch ermöglich,t letztes Jahr den Titel zu erringen. Also werde ich es in diesem Jahr ähnlich angehen.“

Paul und Tiafoe runden US-Trio ab

Neben Fritz befinden sich mit Frances Tiafoe, der vor sechs Jahren in Delray Beach seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour feiern konnten, und Tommy Paul die Top-3 der US-Amerikanischen Spieler im Feld.

„Ich wohne lediglich rund 15 Minuten von hier,“ konstatierte Paul, der in New Jersey geboren wurde, aber seit seinem 13. Lebensjahr in Palm Beach County wohnt. „Es ist wunderbar, vor der eigenen Haustür antreten zu können. Das Turnier gehört somit natürlich auch zu den Events, wo ich besonders gut abschneiden möchte.“

Auch Turnierdirektor Adam Baron zeigte sich erfreut über das starke Teilnehmerfeld in dieser Woche. „Wir haben die bestplatzierten US-Amerikaner am Start. Viele von ihnen kommen bereits über mehrere Jahre nach Delray Beach. Das ist fantastisch.“

Fünf Local Heroes sind ins Viertelfinale eingezogen und haben die Chancen auf einen weiteren einheimischen Champion am Sonntag erhöht.

Das Einzel-Tableau in Delray Beach