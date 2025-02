ATP Delray Beach: Turnierfavorit Taylor Fritz startet souverän

Taylor Fritz hat beim ATP-250-Turnier in Delray Beach ohne große Mühe das Viertelfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2025, 08:28 Uhr

© Getty Images Erfolgreicher Auftakt für Taylor Fritz

Die Jagd auf den dritten Titel in Folge hat begonnen! Turnierfavorit Taylor Fritz ist beim ATP-250-Turnier in Delray Beach souverän ins Viertelfinale eingezogen. Der Weltranglistenvierte, der zunächst von einem Freilos profitiert hatte, gewann im Achtelfinale gegen Yunchaokete Bu mit 7:6 (4) und 6:2.

“Ich bin super glücklich, dass ich es geschafft habe. Er hat wirklich gut gespielt, der erste Satz war sehr hart”, erklärte Fritz, der in der Vorwoche beim ATP-500-Event in Dallas im Achtelfinale am späteren Sieger Denis Shapovalov gescheitert war, nach dem Match. Im Viertelfinale von Delray Beach trifft der US-Amerikaner auf Alejandro Davidovich Fokina.

Der Spanier, der im direkten Vergleich mit Fritz 2:1 in Führung liegt, setzte sich im Achtelfinale gegen Lokalmatador Mackenzie McDonald mit 6:2, 5:7 und 6:0 durch. Außerdem erreichten am Donnerstag Brandon Nakashima sowie Matteo Arnaldi das Viertelfinale. Während der US-Amerikaner seinen Landsmann Reilly Opelka mit 3:6, 7:5 und 6:2 besiegte, rang der an Position vier gesetzte Italiener Wildcard-Inhaber Learner Tien mit 7:6 (4), 4:6 und 7:6 (1) nieder.

Das Einzel-Tableau in Delray Beach