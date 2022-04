ATP: Der doppelte Isner muss sich entscheiden

John Isner hat mit zwei verschiedenen Partnern das Sunshine Double im Doppel gewonnen. Die Aussichten auf einen Auftritt bei den ATP Finals in Turin sind dennoch eher beschränkt. Wenn er sich nicht bald für einen Spielgefährten entscheidet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.04.2022, 15:11 Uhr

© Getty Images Hubi Hurkacz wird John Isner eher selten als Partner zur Verfügung stehen

Stand jetzt hat John Isner einen Platz bei den ATP Finals in Turin in der Tasche. Isner liegt als Duo mit Jack Sock auf Platz sieben der Jahreswertung, das würde knapp aber doch reichen. Die gute Nachricht: Erster Verfolger von Isner ist - er selbst. Denn nach dem Triumph mit Hubert Hurkacz in Miami rangiert diese Paarung auf Position acht im Race to Turin. Was tun, Big John?

Nun, der Aufschlagriese hat sich für die Woche in Houston erst einmal für eine Ruhepause im Paarlauf entschieden. Jack Sock wäre zwar potenziell zur Verfügung gestanden (wie auch schon Miami), er versucht es aber lieber im Duett mit Nick Kyrgios. Der wiederum das Race anführt. Und mit Thanasi Kokkinakis eigentlich schon ziemlich sicher eine Italien-Reise im späten Herbst buchen kann.

Mektic und Pavic abgeschlagen

Sollte Isner diese Ambitionen auch hegen, muss er sich bald auf einen permanenten Partner festlegen. Im Einzel wäre einen Qualifikation für das Saisonfinale eine ausgewachsene Überraschung, eigentlich unvorstellbar nach dem bisherigen Saisonverlauf. Im Doppel dagegen ist alles möglich. Nicht nur auf Hartplatz. Und vor allem, wenn sich Jack Sock öfter verfügbar zeigt. Den hatte Isner selbst nach dem Gewinn des Titels in Indian Wells als besten Doppelspieler der Welt bezeichnet, und das nicht einmal mit knappem Vorsprung.

Die Gemengelage an der Spitze der Doppel-Charts ist jedenfalls unübersichtlich: Nikola Mektic und Mate Pavic liegen aktuell nur auf dem 17. Rang im Race, die besten hauptberuflichen Doppler sind Wesley Koolhof und Neill Skupski. Überraschungsdritte im Moment: Die italienischen Haudegen Fabio Fognini und Simone Bolelli. Die ein Heimspiel in Turin natürlich nur allzu gerne noch mitnehmen würden.

