ATP: Die Top Ten Tiebreak-Spieler des Jahres

Wer spielt sein bestes Tennis, wenn es in den einzelnen Sätzen so richtig um die Wurst geht? Ganz vorne in dieser Statistik war 2020 die Nummer eins der Welt: Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.12.2020, 08:19 Uhr

© Getty Images In Sachen Tiebreaks war Richard Gasquet ganz vorne dabei

Die babylonische Verwirrung, wie nun die Grand-Slam-Turniere in der Entscheidung von fünften Sätzen bei den Männern verfahren, hat durch die Absage des Wimbledon-Turniers 2020 nicht vollständig um sich gegriffen. Aber nur zur Erinnerung: in Australien wird beim Stand von 6:6 im Entscheidungssatz ein Tiebreak bis zehn gespielt, bei den US Open ein reguläres bis sieben. Und in Roland Garros dürfen sich die Spieler so lange austoben, bis einer der beiden mit zwei Games im Vorteil ist. Zum Glück sieht das Procedere auf der normalen ATP-Tour und auch bei den ATP Finals konsequent gleich aus. Egal, ob in Rom, Kitzbühel oder Hamburg: Bei 6:6 im dritten Akt entscheidet ein Tiebreak. Wie auch in den beiden Sätzen davor.

Die Statistik für das verkürzte Jahr sieht prozentuell die Nummer eins der Welt vorne: Novak Djokovic hat 15 Kurzentscheidungen gewonnen, lediglich zwei verloren - gegen Kyle Edmund bei den US Open und gegen Dominic Thiem bei den ATP Finals. Mit Gael Monfils, Roger Federer und Richard Gasquet folgen drei weitere Routiniers auf den Plätzen zwei und geteilt drei.

Hier die Wertung nach Gewinnquote in Tiebreaks 2020

Rang Spieler Bilanz Quote 1 Novak Djokovic (SRB) 15:2 88,2% 2 Gael Monfils (FRA) 5:1 83,3% 3 Roger Federer (SUI) 3:1 75,0% 3 Richard Gasquet (FRA) 6:2 75,0% 5 Diego Schwartzman (ARG) 10:5 66,7% 5 Roberto Bautista Agut (ESP) 6:3 66;7% 5 Kei Nishikori (JPN) 2:1 66,7% 8 Ugo Humbert (FRA) 11:6 64,7% 9 David Goffin (BEL) 9:5 64,3% 10 Karen Khachanov (RUS) 12:7 64,2%

Vielspieler Thiem und Tsitsipas

So kurz die Saison durch die lange Corona-Pause auch gewesen sein mag - einige Spieler haben sich erstaunlich oft im Tiebreak versucht. Allen voran die Vielspieler Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas. Und das auch noch mit ordentlichem Erfolg.

Hier die Wertung der Spieler nach den meisten Tiebreaks