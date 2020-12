ATP: Die zehn besten Sandplatzspieler in 2020

Wer hatte in der kurzen Sandplatzsaison 2020 die Nase vorn?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.12.2020, 13:57 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Rafael Nadal

Wenig gespielt wurde in 2020. Einigermaßen zumindest auf Hartplatz, gar nicht auf Rasen. Und so mittelprächtig viel auf Sand.

Die Südamerika-Swing nahmen immerhin ein paar Sandplatzwühler noch mit, bevor es in die Corona-Pause ging. Der Großteil der Spitzenleute aber war erst in Kitzbühel, Rom und Hamburg am Start, bevor man sich zu den French Open traf.

Wer aber hat die wenigen Sandpatzauftritte am erfolgreichsten verbracht? Geht man nach dem wichtigsten Titel - und dem überzeugendsten Auftritt, dann Rafael Nadal: Er brauchte zwar in Rom noch etwas Anlaufzeit und musste sich Diego Schwartzman geschlagen geben, in Paris aber rauschte Rafa ohne Satzverlust zum Titel. Und brachte Sandplatztennis - oder Tennis allgemein? - im Finale gegen Novak Djokovic auf den Punkt. Der darf sich immerhin damit trösten, der statistisch beste Mann auf Sand in 2020 gewesen zu sein.

Die 10 besten Sandplatzspieler in 2020

Position Spieler Siege in Prozent Siege / Niederlagen Turniersiege 1 Novak Djokovic 91,7 11:1 1 (Rom) 2 Rafael Nadal 90 9:1 1 (French Open) 3 Andrey Rublev 83,3 10:2 1 (Hamburg) 4 Cristian Garin 78,9 15:4 2 (Cordoba, Rio de Janeiro) Diego Schwartzman 78,9 15:4 --- 6 Stefanos Tsitsipas 78,6 11:3 --- 7 Casper Ruud 73,9 17:6 1 (Buenos Aires) 8 Laslo Djere 73,3 11:4 1 (Sardinien) 9 Pedro Martinez 58,3 7:5 --- Thiago Monteiro 58,3 7:5 ---

Quellen: ATP / Tennis Abstract

Anm.: Wir haben nur Spieler mit mindestens zehn Partien auf Sand aufgenommen. Dominic Thiem liegt bei 6 Siegen und 2 Niederlagen, Alexander Zverev bei 3 Siegen und 1 Niederlage.