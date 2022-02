ATP Doha: Andy Murray revanchiert sich an Taro Daniel

Andy Murray ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Doha in die zweite Runde eingezogen. Murray besiegte Taro Daniel mit 6:2 und 6:2. Bei den Australian Open war er dem Japaner noch glatt unterlegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2022, 18:15 Uhr

© Getty Images Andy Murray ist in Doha erfolgreich gestartet

Die Auftakthürde beim ATP-Tour-250-Event in Doha hat Andy Murray leichter als erwartet genommen: Nachdem Murray bei den Australian Open in Runde zwei noch chancenlos gegen Taro Daniel ausgeschieden war, ließ er dem Japaner diesmal nur vier Spiele. Nach dem 6:2 und 6:2 hat Murray nun aber eine richtig hohe Hürde vor sich: Roberto Bautista Agut, den an Position zwei gesetzten Spanier, der in Doha traditionell sein bestes Tennis zeigt. Als Turnierfavorit geht Denis Shapovalov an den Start.

Murray hatte das Tennisjahr 2022 mit dem deutschen Coach Jan de Witt an seiner Seite begonnen, in Sydney das Finale erreicht. Die Zusammenarbeit zwischen de Witt und dem zweimaligen Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen wurde aber nicht fortgesetzt. Zuletzt in Rotterdam, wo Murray gegen den späteren Champion Félix Auger-Aliassime ausschied, saß Daniel Vallverdu in der Box des Veteranen. In Rotterdam hatte Murray auch bekanntgegeben, dass er auf die Sandplatzsaison gänzlich verzichten wird. Nach dem ATP-Masters-1000-Turnier in Miami ist also eine längere Pause angesagt.

Ebenfalls ins Achtelfinale von Doha eingezogen ist Alexander Bublik. Der Kasache hat vor wenigen Tagen in Montpellier mit einem Finalsieg gegen Alexander Zverev den ersten Einzel-Titel auf der ATP-Tour geholt. Bublik spielt im Achtelfinale gegen Arthur Rinderknech aus Frankreich.

