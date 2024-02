ATP Doha: Aufstieg in 500er-Kategorie soll erst der Anfang sein

Das Turnier in Doha zählt ab dem kommenden Jahr zur 500er-Kategorie. Doch in Katar träumt man bereits von mehr.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.02.2024, 13:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Das Turnier in Doha zählt 2025 zur 500er-Kategorie

Neben München und Dallas erlebt in der nächsten Saison auch das Turnier in Doha eine Aufwertung zu einem 500er-Event. Zählte die Veranstaltung bislang zu den erfolgreichsten auf 250er-Ebene, will man ab kommendem Jahr noch mehr Topspieler in die Hauptstadt Katars locken.

Man befinde sich bereits in Gesprächen mit Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, erklärte Turnierdirektor Karim Alami am Rande des diesjährigen Turniers. In diesem Jahr hatten Rafael Nadal und Daniil Medvedev für das Event genannt, beide mussten ihre Teilnahme jedoch kurzfristig absagen.

In Zukunft will man sich in Doha von etwaigen Absagen einzelner Spieler noch unabhängiger machen. Denn obwohl das Turnier erst 2025 in die 500er-Kategorie aufsteigt, träumt man in Katar bereits von der baldigen Austragung eines 1000er-Turniers. "Wir haben den Willen und die Mittel dafür", meinte Alami.

In der Vergangenheit trugen sich in Doha bereits zahlreiche Superstars in die Siegerliste ein. Unter anderem triumphierten Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic in der Hauptstadt Katars. In diesem Jahr setzte sich Karen Khachanov nach einem Finalsieg über Jakub Mensik die Krone auf.