ATP Doha: Carlos Alcaraz vs Andrey Rublev im TV, Livestream, Liveticker
Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz trifft beim ATP-500-Turnier in Doha im Halbfinale auf Andrey Rublev. Das Match gibt es ab 19:30 live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 11:38 Uhr
Während sich Alcaraz im Viertelfinale gegen Karen Khachanov in drei Sätzen behauptete, behielt Rublev gegen Stefanos Tsitsipas mit 6:3 und 7:6 (2) die Oberhand.
Im Head-to-Head zwischen Alcaraz und Rublev führt der Spanier mit 4:1. Im Vorjahr hatte Alcaraz sowohl im Viertelfinale von Cincinnati als auch im Achtelfinale von Wimbledon das bessere Ende für sich.
Alcaraz vs. Rublev – hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Andrey Rublev gibt es ab 19:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Liveticker.
Hier das Einzeltableau der Herren in Doha