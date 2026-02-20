ATP Doha: Carlos Alcaraz vs Andrey Rublev im TV, Livestream, Liveticker

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz trifft beim ATP-500-Turnier in Doha im Halbfinale auf Andrey Rublev. Das Match gibt es ab 19:30 live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 11:38 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft in Doha auf Andrey Rublev.

Während sich Alcaraz im Viertelfinale gegen Karen Khachanov in drei Sätzen behauptete, behielt Rublev gegen Stefanos Tsitsipas mit 6:3 und 7:6 (2) die Oberhand.

Im Head-to-Head zwischen Alcaraz und Rublev führt der Spanier mit 4:1. Im Vorjahr hatte Alcaraz sowohl im Viertelfinale von Cincinnati als auch im Achtelfinale von Wimbledon das bessere Ende für sich.

Alcaraz vs. Rublev – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Andrey Rublev gibt es ab 19:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzeltableau der Herren in Doha