ATP Doha: Halbfinale! Lebenszeichen von Rublev gegen de Minaur

Andrey Rublev scheint nach einem verkorksten Saisonstart wieder in Form zu kommen. Der Russe steht nach einem Drei-Satz-Krimi gegen Alex de Minaur im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Doha.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.02.2025, 15:24 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev könnte im Halbfinale auf Kumpel Daniil Medvedev treffen

Doha ist grundsätzlich kein schlechtes Pflaster für Andrey Rublev. 2020 etwa hat er eben dort schon mal den Titel geholt. Und nach dem 6:1, 3:6 und 7:6 (8) gegen Alex de Minaur fehlen Rublev nur noch zwei weitere Siege zu einem Da Capo. Und das nach einem Saisonstart, der nicht nach dem Gusto des Russen verlaufen ist. Bei den Australian Open etwa schied Rublev schon in Runde eins gegen Joao Fonseca aus.

Rublev brauchte allerdings acht Matchbälle, um den Sieg in trockene Tücher zu bringen. Chancen hatte er schon bei 5:1, 5:2 und 5:4 im dritten Satz. Im Tiebreak schaffte es de Minaur beim Stand von 6:5 dagegen nicht, seine einzige Chance auf den Matchgewinn zu nutzen.

Rublev könnte auch Medvedev treffen

In der Vorschlussrunde könnte es für Andrey Rublev zum Treffen mit Kumpel Daniil Medvedev kommen. Der muss allerdings zuerst einmal sein Viertelfinal-Match gegen Félix Auger-Aliassime gewinnen.

In der oberen Tableau-Hälfte trifft Turnierfavorit Carlos Alcaraz auf Jiri Lehecka. Nachdem Alcaraz gestern gegen Luca Nardi nicht überzeugen konnte, könnte für Lehecka in dieser Partie was drin sein.

Den Viertelfinaltag in Doha schließen dann Matteo Berrettini und Jack Draper ab. Berrettini konnte ja gleich in Runde eins gegen Novak Djokovic gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Doha