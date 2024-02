ATP Doha: Halbfinale! Monfils gewinnt französisches Duell mit Humbert

Gael Monfils ist mit einem überzeugenden 6:2 und 6:4 gegen seinen Landsmann Ugo Humbert als letzter Spieler in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Doha ins Halbfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 19:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Gael Monfils steht in Doha im Halbfinale

2018 hat Gael Monfils in Doha einen seiner bislang zwölf Turniersiege gefeiert. Bei der laufenden Ausgabe fehlen dem Franzosen noch zwei Siege für ein Da Capo. Monfils besiegte nämlich im letzten Viertelfinale des 250ers seinen Landsmann Ugo Humbert überraschend deutlich mit 6:2 und 6:4 und trifft damit morgen in der Vorschlussrunde auf den erst 18-jährigen Tschechen Jakub Mensik, der im Match davor gegen Turnierfavorit Andrey Rublev mit 6:4 und 7:6 (6) aus dem Turnier warf.

Die Überlegenheit im französischen Duell mit Humbert war umso erstaunlicher, als dass Gael Monfils gestern noch gegen Zhizhen Zhang über die volle Distanz gehen musste, erst im Tiebreak des dritten Satzes gewann.

Der zweite Finalplatz wird zwischen Karen Khachanov und Alexei Popyin ausgespielt. Khachanov profitierte von der Aufgabe von Emil Ruusuvuori, Popyrin schlug Alexander Bublik mit 6:4 und 6:4.

Im Doppel hat Andreas Mies an der Seite von John-Patrick Smith das Halbfinale erreicht. Die beiden waren als Alternates in das Tableau gerutscht und treffen in der Vorschlussrunde auf die beiden Italiener Lorenzo Musetti und Lorenzo Sonego.

Hier das Einzel-Tableau in Doha