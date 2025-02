ATP Doha: Klassentreffen mit spannenden Fragen

Mit Ausnahme von Alexander Zverev sind eigentlich alle Spitzenspieler beim ATP-Tour-500-Turnier in Doha vertreten. Und die Spannung ist groß.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.02.2025, 22:57 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Carlos Alcaraz im Herbst 2024 in Peking

Es wird ganz viel Optimismus verbreitet vor Beginn des in die 500er-Kategorie aufgestiegenen Turniers in Doha: Jannik Sinner und Team gehen sich bei Social Media bester Laune, Novak Djokovic erklärt sich zu fast 100 Prozent fit. Und Carlos Alcaraz reist als frisch gekürter Champion von Rotterdam an. Wir hätten da dennoch ein paar Fragen …

Sind die Pausen von Jannik Sinner zu lange oder doch noch lohnend?

Im vergangenen Jahr hat sich Jannik Sinner nach dem Gewinn der Australian Open nicht viel Zeit genommen, ist dann recht bald in Rotterdam zum Titel gestürmt. Ganz aktuell hat der Weltranglisten-Erste nach den sieben Matches in Melbourne eine deutlich längere Pause eingelegt. Ob da der Rhythmus gleich vom ersten Match an stimmt? Bei einem Major hat man ja doch ein bisschen mehr Puffer, sollte die Anfangsphase nicht ganz nach Wunsch laufen.

Kann Carlos Alcaraz gegen Sinner auch 2025 reüssieren?

In der vergangenen Saison haben sich Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auf der ATP-Tour drei Mal getroffen, alle drei Matche singen an den Spanier. Sinner gewann derweil das am höchsten dotierte beim viel diskutierten Schaukampf in Saudi-Arabien. Bei den Australian Open ist Sinner niemand so richtig gefährlich geworden. Alcaraz hätte die spielerischen Mittel und das Selbstvertrauen dazu. Allerdings ist das Treffen der beiden Spitzenkräfte nur im Endspiel möglich. Und da werden einige Kontrahenten etwas dagegen haben.

Holt Novak Djokovic Titel Nummer 100?

Dass Novak Djokovic in Doha überhaupt antritt, kommt dann doch leicht überraschend. Der Abschied aus Melbourne mit der Aufgabe gegen Alexander Zverev und einem spannenden MRT-Bild legte eigentlich nahe, dass nun eine längere Pause folgen würde. Aber nein: Djokovic wird in Doha am Start sein. Und wird um seinen 100. Titel fast so hart kämpfen müssen wie bei einem Grand-Slam-Turnier. In Doha hat der serbische Großmeister 2016 und 2017 übrigens schon den Siegerpokal hochgehalten

Wie geht es den Verletzten?

Stand jetzt finden sich in der Entry List auch Gregor Dimitrov und Jack Draper. Beide haben in der noch so kurzen Saison schon wieder mit ihren Körpern zu kämpfen gehabt. Ob es nun in Doha schon wieder für tiefe Runs reicht? Abgesagt haben übrigens schon Arthur Fils und Gael Monfils.