ATP Doha live: Alexander Zverev vs. Andy Murray im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Andy Murray treffen im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Doha aufeinander. Das Match gibt es ab 16 uhr live im Livestream bei TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.02.2023, 20:19 Uhr

© Getty Images Andy Murray und Alexander Zverev spielen heute untereinander einen Viertelfinal-Platz in Doha aus

Es wird die erst vierte Begegnung zwischen Zverev und Murray werden, noch hat der Brite mit 2:1-Siegen die Nase vorne. 2021 in Indian Wells haben sich die beiden zum letzten Mal auf einem Wettkampf-Court gesehen, da gewann Zverev in zwei knappen Sätzen.

Es wird übrigens das Duell jener beiden Männer werden, die die letzten drei Goldmedaillen im Einzel geholt haben: Andy Murray 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro, Alexander Zverev 2021 in Tokio.

Hier das Einzel-Tableau in Doha