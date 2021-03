... bei den Australian Open habe ihn länger beschäftigt, sei mittlerweile abgehakt, so Thiem bei der Pressekonferenz vor dem Turnier. Down Under kam der Lichtenwörther mit dem großen Druck gemäß eigenen Angaben überhaupt nicht zurecht. Man muss abwarten, wie es dem topgesetzten US-Open-Champion in Doha ergehen wird.