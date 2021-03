ATP Doha live: Roger Federer vs. Dan Evans im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer bekommt es in der zweiten Runde des ATP-250-Turniers von Doha mit Dan Evans zu tun Das Comeback-Match des Schweizers könnt ihr live bei Sky im Stream sowie in unserem Live-Ticker verfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2021, 18:42 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Roger Federer trifft bei seinem Comeback auf Dan Evans

Das Warten hat ein Ende! Nach mehr als 13-monatiger Verletzungpause gibt Roger Federer beim ATP-250-Turnier in Doha sein Comeback. Nach einem Freilos zu Beginn trifft der 20-fache Grand-Slam-Sieger in der zweiten Runde auf Dan Evans. In drei Duellen auf der ATP-Tour gab der 39-Jährige gegen den Briten bislang noch keinen Satz ab.

Federer vs. Evans - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Roger Federer und Dan Evans ist um 16:00 Uhr mitteleuropäische Zeit auf dem Centre Court angesetzt und wird live im Stream bei Sky übertragen. Außerdem könnt ihr das Match hier auf tennisnet.com im Liveticker mitlesen.

Hier das Einzel-Tableau in Doha