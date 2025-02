ATP Doha: Medvedev, Rublev, de Minaur haben es eilig

Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Alex de Minaur haben mit souveränen Zwei-Satz-Erfolgen das Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Doha erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 16:07 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Doha im Viertelfinale

Die untere Tableau-Hälfte beim ATP-Tour-500-Event in Doha hat es am Mittwoch eilig gehabt. Am schnellsten war dabei der Einzug von Félix Auger-Aliassime ins Viertelfinale fixiert: Denn der Gegner des Kanadiers, Hamad Medjedovic, konnte gar nicht antreten. Medjedovic hatte sich gestern in der Endphase seines Sieges gegen Stefanos Tsitsipas am Oberschenkel verletzt.

Aber auch Alex de Minaur wird sich von seinem 6.4 und 6.4 gegen Botic van de Zandschulp recht schnell erholen. Sein morgiger Viertelfinalgegner Andrey Rublev stand beim 6.4 und 6:3 gegen Nuno Borges auch nur eine Stunde auf dem Court.

Medvedev im Viertelfinale gegen „FAA“

Und dann scheint auch Daniil Medvedev schön langsam wieder in Form zu kommen. Der Russe setzte sich gegen Zizou Bergs deutlich mit 6:2 und 6.1 durch. Medvedev spielt in der Runde der letzten acht gegen Auger-Aliassime.

Turnierfavorit Carlos Alcaraz muss später am Tag noch gegen Luca Nardi aus Italien ran. Und Matteo Berrettini, der gestern gegen Novak Djokovic gewinnen konnte, bekommt es mit Tallon Griekspoor zu tun.

